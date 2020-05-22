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Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap ediyor. Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısı öncesinde video konferans yöntemiyle il başkanlarına hitap ediyor.
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Dünya

İİT'den uluslararası topluma "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını engelleme" çağrısı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), uluslararası toplumu, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Filistin toprağı olan Ürdün Vadisi'ni "ilhak" planını engellemek için acil önlemler almaya çağırdı.

Ali Semerci   | 22.05.2020
İİT'den uluslararası topluma "İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planını engelleme" çağrısı

Cidde

İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan (İİT), yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in Arap topraklarını ilhak etme yönünde uyguladığı tek taraflı icraatlar barış sürecine hizmet etmiyor ve uluslararası meşruiyet kararlarına aykırıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, özellikle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi başta olmak üzere uluslararası kurumlardan, İsrail'in "ilhak" planını engellemek için acil ve fiili önlemler alması istendi.

İİT'nin açıklamasında, Filistin davasının adil ve kalıcı çözümü ve Orta Doğu'da barışın sağlanmasının iki devletli çözümü esas alan Arap girişimi, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin kurulması ve uluslararası meşruiyet kararlarının uygulanmasıyla gerçekleşeceği kaydedildi.

İsrail'in Batı Şeria'yı ilhak planı

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail Başkanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyordu.

ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon, sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.

Netanyahu, koalisyon hükümetinin yemin töreni öncesi 17 Mayıs'ta Meclis'te yaptığı konuşmada, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerini "ilhak" etmenin vaktinin geldiğini söylemişti.

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