Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 240 bini aştı
Afrika kıtasında, Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 241 bin 912'ye yükseldi.
Abuja
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 8 bin 547 artarak 1 milyon 241 bin 912 oldu.
Salgın nedeniyle ölenlerin sayısı ise 331 artışla 29 bin 472'ye ulaştı.
Bugüne kadar Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı 13 bin 981 ölümle Güney Afrika, 5 bin 376 ölümle Mısır, 1491 ölümle Cezayir'de görüldü.
Morityus'ta aktif Kovid-19 vakası kalmazken, Seyşeller ve Eritre'de de şu ana kadar ölüm rapor edilmedi.
Güney Afrika'da vaka sayısı 622 bin 551, bu ülkeyi 98 bin 497 vaka ile Mısır ve 60 bin 56 vaka ile Fas izledi.
Afrika'da, virüse yakalanan 972 bin 908 kişi ise iyileşti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.