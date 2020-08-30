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Dünya

Hizbullah lideri Nasrallah: Amerikalılar Hizbullah'la iletişim kanalları açmaya çalıştı

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Nasrallah, Amerikalılar'ın kendileriyle iletişim kanalları açmaya çalıştığını ileri sürdü.

Mahmut Geldi   | 30.08.2020
Hizbullah lideri Nasrallah: Amerikalılar Hizbullah'la iletişim kanalları açmaya çalıştı

Beyrut

Aşure Günü etkinlikleri kapsamında destekçilerine hitaben yaptığı televizyon konuşmasında Hasan Nasrallah, "Amerikalılar Hizbullah'la iletişim kanalları açmaya çalıştı." dedi.

Lübnan Hizbullahı Genel Sekreteri Nasrallah, konuşmasının devamında, "Bize mal ve makamların yanı sıra ülkedeki siyasi sistemi çıkarlarımız doğrultusunda geliştirme teklifinde bulunuldu. Buna karşı davamızı bırakmamız istendi, bizler de yapmadık ve yapmayacağız." ifadelerine yer verdi.

Örgütün medyada benzeri görülmemiş karalama kampanyasına maruz kaldığını söyleyen Nasrallah, kendilerine yönelik karalama kampanyalarının yoğun şekilde devam ettiğini öne sürdü.

"Bazı ülkeler bir ülkeye yönelik kamuoyu görüşünü değiştirmeye çalışıyor"

Nasrallah, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bazı ülkeler kötü amaçlar için elektronik orduları seferber ederek, bir ülkeye yönelik kamuoyu görüşünü değiştirmeye çalışıyor. Yabancı ve Körfez'deki ülkelerin büyükelçilikleri, yalan haberlerle Hizbullah'ı hedef göstermek için basın organlarına milyonlarca dolar kaynak ayırıyor."

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisinden (OFAC) geçen yıl Lübnan Parlamentosu'nda görevli 2 Hizbullah milletvekilinin ilk kez yaptırım listesine eklendiğini açıklamıştı.

ABD ve Suudi Arabistan ile diğer Körfez ülkeleri, Hizbullah Genel Sekreteri Nasrallah ile yardımcısı Naim Kasım'ın yer aldığı bazı kişi ve kurumları yaptırım listesine aldığını açıklamıştı. ABD yönetiminin 2017'den bu yana 50'den fazla Hizbullah yetkilisini yaptırım listesine aldığı belirtiliyor.


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