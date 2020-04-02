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Dünya, Koronavirüs

Afrika'da Kovid-19 endişesiyle alınan tedbirler sertleşiyor

Afrika'da koronavirüs vakalarının artması nedeniyle kıta ülkelerinde sert tedbirler alınıyor.

Alaattin Doğru   | 02.04.2020
Afrika'da Kovid-19 endişesiyle alınan tedbirler sertleşiyor

Dakar


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Afrika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının artması, kıta ülkelerinde ek tedbirlere ve halk arasında endişeye yol açıyor.

Togo Cumhurbaşkanı Faure Gnassingbe, yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, Kovid-19'un ülkede yayılmasını önlemek için 3 aylık "sağlık acil durumu" ilan ettiklerini bildirdi. Gnassingbe, acil durum kapsamında bu akşamdan itibaren 19.00-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını belirtti. Salgınla mücadele amacıyla anti-pandemi gücü oluşturulacağını ifade eden Gnassingbe, bu süreçte durumu iyi olmayan hanelere para yardımı yapılacağını, elektrik ve su hizmetlerinin de karşılıksız verileceğini aktardı.

Togo'da, şu ana kadar 39 kişide Kovid-19 vakası görüldü. Bunlardan 17'si sağlığına kavuşurken 2'si ölümle sonuçlandı.

Kamerunlu taksicilerden "Kovid-19 tedbirlerine karşı protesto"

Diğer yandan Kamerun'un başkenti Yaounde'de taksiciler, hükümetin Kovid-19'un yayılmasına karşı aldığı önlemlerden "yolcu sınırlamasını" protesto etti. Başkentin işlek caddelerinde kontak kapatan taksiciler, az yolcu almalarının istendiğini ancak kendilerinin sübvanse edilmediğini belirterek 6 Nisan'a kadar grev yapacaklarını bildirdi.

Kamerun'da toplamda 284 vaka görüldü. Bunlardan 7'si ölümle sonuçlandı, 10'u iyileşti.

Burundi'de ilk vakanın ardından panik baş gösterdi

Afrika kıtasında "en geç" Kovid-19 vakasının görüldüğü Burundi'de, virüsün varlığı ve görüldüğü şehirlerin karantinaya alınacağı endişesi, halkı paniğe sevk etti.

Ülkenin eski başkenti ve en büyük kenti Bujumbura'da, gıda ve temizlik ürünlerinin fiyatı hızla artarken halk kırsal bölgelere gitmek için otogarlara akın etti.

Burundi'de şu ana kadar 2 vaka tespit edildi.

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