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Dünya, Koronavirüs

Afrika’nın Kovid-19'a karşı '2-3 haftalık' malzeme stoku kaldı

Afrika'da Kovid-19 salgınına karşı mücadeleyi yürüten Africa CDC Direktörü Dr. Nkengasong, kıtanın sadece 2-3 haftalık malzeme stoku kaldığını bildirdi.

Tufan Aktaş   | 08.04.2020
Afrika’nın Kovid-19'a karşı '2-3 haftalık' malzeme stoku kaldı

İstanbul


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Birleşmiş Milletlerin (BM) çıkardığı "Africa Renewal" dergisinin sorularını yanıtlayan Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, dünyada sağlık malzemeleri ve koruyucu ekipmanlara erişimde yaşanan zorluklara dikkati çekti.

"Kovid-19, Afrika’da başlamadığı için şanslıydık." ifadesini kullanan Nkengasong, hastalığın yayılması safhasında çok sayıda sağlık çalışanını eğitme fırsatı bulduklarını belirtti.

"Sağlık malzemelerinin temininde ciddi zorluklar yaşıyoruz"

Sağlık malzemelerinin temininde ciddi zorluklar yaşandığına işaret ederek New York’taki solunum cihazı ve tıbbi malzeme kıtlığını örnek veren Nkengasong, "Afrika’da biz bu ürünleri üretmiyoruz, ithal ediyoruz ama şu anda, dünya ürettiğinden daha fazlasını tüketiyorken, bizim bu ürünleri elde etmemiz zorlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Nkengasong, Çin, Etiyopya ve Dünya Sağlık Örgütünün ortaklığında 1 milyon test, 6 milyon maske ve 60 bin koruyucu elbisenin kıta ülkelerine dağıtıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Mevcut stok bize 2-3 haftalık zaman kazandırdı ama önümüzdeki haftalarda bizim Afrikalılar olarak kendi stokumuza sahip olmaya ihtiyacımız var."

Africa CDC'nin verilerine göre, kıta genelinde 10 binden fazla vaka görülürken, ölü sayısı da 500'e yaklaştı.

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