Afrika’nın Kovid-19'a karşı '2-3 haftalık' malzeme stoku kaldı
Afrika'da Kovid-19 salgınına karşı mücadeleyi yürüten Africa CDC Direktörü Dr. Nkengasong, kıtanın sadece 2-3 haftalık malzeme stoku kaldığını bildirdi.
İstanbul
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- KORONAVİRÜS NEDİR: Bir bakışta koronavirüs salgını
- NE YAPMALIYIZ: Koronavirüsten nasıl korunuruz
- BİLMENİZ GEREKENLER: Koronavirüs hakkında Sağlık Bakanlığının bilgilendirmeleri
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- SON DURUM NE: Anlık koronavirüs yayılma haritası
- RAKAMLARLA: Ülke ülke koronavirüs istatistikleri
- SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİ: Türkiye günlük ve genel koronavirüs tablosu
- DÜNYADA ANLIK DURUM: Dünya haritası üzerinde son veriler
- ŞÜPHELERİNİZ Mİ VAR: Sağlık Bakanlığı online koronavirüs kontrol uygulaması
Birleşmiş Milletlerin (BM) çıkardığı "Africa Renewal" dergisinin sorularını yanıtlayan Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, dünyada sağlık malzemeleri ve koruyucu ekipmanlara erişimde yaşanan zorluklara dikkati çekti.
"Kovid-19, Afrika’da başlamadığı için şanslıydık." ifadesini kullanan Nkengasong, hastalığın yayılması safhasında çok sayıda sağlık çalışanını eğitme fırsatı bulduklarını belirtti.
"Sağlık malzemelerinin temininde ciddi zorluklar yaşıyoruz"
Sağlık malzemelerinin temininde ciddi zorluklar yaşandığına işaret ederek New York’taki solunum cihazı ve tıbbi malzeme kıtlığını örnek veren Nkengasong, "Afrika’da biz bu ürünleri üretmiyoruz, ithal ediyoruz ama şu anda, dünya ürettiğinden daha fazlasını tüketiyorken, bizim bu ürünleri elde etmemiz zorlaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.
Nkengasong, Çin, Etiyopya ve Dünya Sağlık Örgütünün ortaklığında 1 milyon test, 6 milyon maske ve 60 bin koruyucu elbisenin kıta ülkelerine dağıtıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
"Mevcut stok bize 2-3 haftalık zaman kazandırdı ama önümüzdeki haftalarda bizim Afrikalılar olarak kendi stokumuza sahip olmaya ihtiyacımız var."
Africa CDC'nin verilerine göre, kıta genelinde 10 binden fazla vaka görülürken, ölü sayısı da 500'e yaklaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.