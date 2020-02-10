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Dünya

Afrika Birliğinden Libya'da 'acil' ateşkes çağrısı

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri İsmail eş-Şerkavi, Libya'da çatışan taraflara "acil "ateşkes çağrısı yaptı.

Tufan Aktaş   | 10.02.2020
Afrika Birliğinden Libya'da 'acil' ateşkes çağrısı

Istanbul

Afrika Birliği Barış ve Güvenlik Komiseri İsmail eş-Şerkavi, Libya'da çatışan taraflara "acil "ateşkes çağrısı yaptı.

Şerkavi, Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa’da düzenlediği basın toplantısında, ülkeye dış müdahalenin sonlanmasını istediklerini dile getirdi.

Silah ambargosuna saygı gösterilmesinin zorunlu olduğunu belirten Şerkavi, "Libya’da acil olarak düşmanlıkların son bulması ve ateşkesin sağlanması gerekiyor." dedi.

Şerkavi ayrıca ülkedeki durumun Libya'dan Sahel bölgesine gönderilen gelişmiş silahlarla daha karmaşık bir hal aldığına işaret etti.

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