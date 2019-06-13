Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.62
Dolar
5.87
BIST 100
90,501.48
Altın
1,339.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan'daki FETÖ'ye ait bir okul TMV'ye devredildi

Afganistan'da FETÖ ait erkek lisesinin yönetimi Türkiye Maarif Vakfına devredildi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 13.06.2019
Afganistan'daki FETÖ'ye ait bir okul TMV'ye devredildi

Afganistan

Afganistan'ın güneyindeki Kandahar kentinde bulunan Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) ait erkek lisesinin yönetimi Türkiye Maarif Vakfına (TMV) devredildi.

Okulda düzenlenen devir teslim törenine Afganistan Eğitim Bakanlığı Müşaviri Necibullah Kamuran, TMV Afganistan Ülke Direktörü Şakir Voyvot, il şura vekilleri, il eğitim müdürü ve öğrenci velileri katıldı.

Törende konuşan Voyvot, Kandahar okullarının devri ile Afganistan da bulunan 12 okuldan 8'inin devir işlemlerinin tamamlandığını söyledi.

Voyvot, Afgan Türk Maarif Okullarının, yüzyıllardır Afganistan halkı ile köklü kardeşlik bağlarının en güzel meyvelerinden olduğunu ifade etti.

TMV'nin, Türk halkının Afgan halkına uzattığı bir dost eli olduğunu aktaran Voyvot, "TMV sizlere hiçbir menfaat beklemeden hizmet edecektir." dedi.

Voyvot, öğrenci ücretlerini yüzde 20 azaltacaklarını ve öğretmen maaşlarını da yükselteceklerinin altını çizdi.

Afganistan Eğitim Bakanlığı Müşaviri Kamuran da bu okulun devletler arasında yapılan anlaşmaya göre devredildiğini belirtti.

Okulların devrine vilayetlerden başladıklarını dile getiren Kamuran, Kabil'de bulunan Afgan Türk okullarının da en kısa zamanda devredileceğini vurguladı.

İki ülkenin eğitim bakanlarınca 26 Şubat 2018'de FETÖ okullarının devriyle ilgili anlaşma imzalanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Moldova'da siyasi kriz derinleşiyor
Nijerya basınında ötekileştirme ve toplumsal barış
ABD-İran geriliminde Irak'ın yeri
BAE Yemen’in geleceğini karartıyor
ABD'nin Truva atı Avrupa'da aşırı sağı birleştiremedi

Benzer haberler

Afganistan'da intihar saldırısı: 9 ölü

Afganistan'da intihar saldırısı: 9 ölü

Yeni Zelanda askerleri Irak ve Afganistan'dan çekilecek

Afganistan Cumhurbaşkanı Gani, ABD Temsilcisi Halilzad'la görüştü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 15 ölü

Afganistan'da Taliban saldırısı: 15 ölü
Afganistan'da seçmen kayıtları başladı

Afganistan'da seçmen kayıtları başladı
Afganistan'da bayram namazı çıkışında bombalı saldırı: 2 ölü

Afganistan'da bayram namazı çıkışında bombalı saldırı: 2 ölü