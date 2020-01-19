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Dünya

Afganistan'da Taliban saldırısında 6 sivil öldü

Afganistan'ın kuzeyindeki Faryab vilayetinin Andhoy ilçesinde, Taliban militanlarının silahlı saldırısında 6 sivil hayatını kaybetti.

Sayed Khodaıberdı Sadat   | 19.01.2020
Afganistan'da Taliban saldırısında 6 sivil öldü

Afganistan

Faryab Valisi Nakibullah Faik, basına yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Andhoy'un Urgenci Hane bölgesindeki bir eve silahlı saldırı düzenlediğini söyledi.

Saldırıda aralarında çocukların da bulunduğu 6 sivilin hayatını kaybettiği bilgisini paylaşan Faik, 2 sivilin de yaralandığını belirtti.

Taliban, saldırıyı düzenlediğini kabul etmedi.

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