Afganistan'da patlamada 7 sivil öldü
Afganistan'ın Gazne vilayetinde meydana gelen patlamada 7 sivil hayatını kaybetti.
Kabil
Gazne Valiliği sözcüsü Vahidullah Cumazada, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Çagatu ilçesine bağlı Dere-i Kıyak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.
Cumazada, patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.
Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.
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