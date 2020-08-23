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Dünya

Afganistan'da patlamada 7 sivil öldü

Afganistan'ın Gazne vilayetinde meydana gelen patlamada 7 sivil hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 23.08.2020
Afganistan'da patlamada 7 sivil öldü

Kabil

Gazne Valiliği sözcüsü Vahidullah Cumazada, basına yaptığı açıklamada, Gazne'nin Çagatu ilçesine bağlı Dere-i Kıyak bölgesinde yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın bölgeden geçtiği sırada patladığını belirtti.

Cumazada, patlamada aralarında çocukların da bulunduğu 7 sivilin yaşamını yitirdiğini söyledi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.


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