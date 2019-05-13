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Dünya

Afganistan'da gazeteci ve aktivist Mine Mengel öldürüldü

Afganistan'da gazeteci ve kadın hakları savunucusu aktivist Mine Mengel, başkent Kabil'de uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Sayed Khodaberdi Sadat   | 13.05.2019
Afganistan'da gazeteci ve aktivist Mine Mengel öldürüldü

Kabil

İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasrat Rahimi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Mine Mengel'in Kabil'in Karte-i Nav bölgesinde motosikletli kişilerin saldırısına uğradığını belirtti.

Rahimi, saldırıda Mengel'in yaşamını yitirdiğini, saldırganın yakalanmasıyla ilgili soruşturma başlatıldığını söyledi.

Öte yandan, Kabil Emniyet Müdürü Sayed Muhammed Ruşendil de Mengel'in eşinden ayrılmasının ardından sürekli tartışma yaşadıklarına yönelik duyum aldıklarını kaydetti.

Ruşendil, Mine Mengel'in eski kocasının yakalanması için çalışma başlatıldığını vurguladı.

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