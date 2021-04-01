Euro
9.60
Dolar
8.13
BIST 100
1,421.75
Altın
1,723.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, antrenman öncesinde açıklamalarda bulunuyor. Van'ın Erciş ilçesinde jandarma ekiplerince yapılan kontrollerde bir tırın dorsesinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 218 sığınmacı yakalandı.
logo
Dünya

Afganistan'da askeri helikopter sert iniş yaptı: 3 ölü

Afganistan'ın güneyindeki Helmand vilayetinde askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle sert iniş yapması sonucu 3 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 01.04.2021
Afganistan'da askeri helikopter sert iniş yaptı: 3 ölü

Kabil

Afganistan Savunma Bakanlığı, Helman'ın Nahr-i Sirac ilçesinde Black Hawk tipi askeri helikopterin teknik arıza nedeniyle sert iniş yaptığını açıkladı.

Açıklamada, olayda 3 güvenlik görevlisinin yaşamını yitirdiği belirtildi.

Taliban ise helikopterin kendileri tarafından vurularak düşürüldüğünü iddia etti.

Ülkede bir yandan şiddet olayları devam ederken bir yandan da istikrarın sağlanması için çalışmalar sürüyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Pfizer ve BioNTech, Kovid-19 aşısının virüsü yüzde 91,3 oranında önlediğini açıkladı
İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Şu anda kesinlikle üçüncü piki yaşıyoruz
Araştırma: Taburcu edilen Kovid-19 hastalarının üçte biri, bir ay içinde tekrar hastaneye kaldırılmak zorunda kalıyor
Sassuolo, milli futbolcu Kaan Ayhan'ın Kovid-19'a yakalandığını duyurdu
Avusturya'da yeniden karantina uygulanmaya başlandı

Benzer haberler

Afganistan'da askeri helikopter sert iniş yaptı: 3 ölü

Afganistan'da askeri helikopter sert iniş yaptı: 3 ölü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Afganistan'da kapsamlı bir ateşkese ihtiyacımız var

Afganistan'ın Ankara Büyükelçisi Ramin: Türkiye'nin barış sürecine ivme kazandıracağına inanıyoruz

Karzai, Afganistan'da barışın ancak Afganlar arası anlaşmayla mümkün olabileceğini belirtti

Karzai, Afganistan'da barışın ancak Afganlar arası anlaşmayla mümkün olabileceğini belirtti
ABD'nin 2020 seçimleri öncesinde dış hedeflere 20'den fazla siber operasyon yaptığı ortaya çıktı

ABD'nin 2020 seçimleri öncesinde dış hedeflere 20'den fazla siber operasyon yaptığı ortaya çıktı
Afganistan meselesinin çözümü için nisandaki İstanbul toplantısında somut ilerleme bekleniyor

Afganistan meselesinin çözümü için nisandaki İstanbul toplantısında somut ilerleme bekleniyor