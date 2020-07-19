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Dünya

Afganistan'da art arda saldırılar: 6 ölü, 8 yaralı

Afganistan'da Taliban tarafından atılan roket mermisinin bir eve isabet etmesi sonucu 3 sivil hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Yol kenarına yerleştirilen bombanın patlaması nedeniyle ise 3 sivil yaşamını yitirdi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 19.07.2020
Afganistan'da art arda saldırılar: 6 ölü, 8 yaralı Fotoğraf: Sayed Khodaiberdi Sadat/AA

Kabil

Afganistan'ın Kapisa vilayeti Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Abdul Şayik Şuriş, gazetecilere yaptığı açıklamada, Taliban militanlarının, Tagab ilçe merkezine saldırdığını belirtti.

Saldırı sırasında militanlar tarafından atılan roket mermisinin bir eve isabet ettiğini aktaran Şuriş, saldırıda 3 sivilin yaşamını yitirdiğini, 8 sivilin ise yaralandığını söyledi.

Taliban'dan henüz konuyla ilgili açıklama yapılmadı.

Yol kenarına yerleştirilen bomba infilak etti

Uruzgan Valiliği Sözcüsü Zilgey İbadi ise gazetecilere yaptığı açıklamada, kent merkezine yakın bir bölgede yol kenarına yerleştirilen bombanın, sivilleri taşıyan aracın buradan geçtiği sırada patladığını söyledi.

İbadi, patlamada 3 sivilin öldüğünü bildirdi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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