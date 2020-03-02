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Ağrı'da şehit olan gümrük personeli memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca düzenlenen roketli saldırıda şehit düşen gümrük müdürlüğü personeli Mustafa Türk'ün cenazesi, askeri uçakla memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı.

Abdullah Söylemez   | 02.03.2020
Ağrı'da şehit olan gümrük personeli memleketi Şanlıurfa'ya uğurlandı Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırıda şehit olan 34 yaşındaki Mustafa Türk için, Ağrı'daki Ahmedi Hani Havalimanı'nda tören düzenlendi.

Burada saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından, şehit Türk'ün özgeçmişi aktarıldı.

Şehit Türk'ün, ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi, dua edilmesinin ardından askeri uçakla son yolculuğuna uğurlanmak üzere memleketi Şanlıurfa'ya gönderildi.

Türk'ün eşi Yüsra ile oğlu İsmail Mert Türk'ü, Ağrı Valisi Süleyman Elban ile Belediye Başkanı Savcı Sayan'ın teskin ettiği törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Cemil Lütfi Özkul, 12. Mekanize Tugay Komutanı Tuğgeneral Faruk Metin, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Turgut, İl Emniyet Müdürü Nihat Özen, AK Parti İl Başkanı Abbas Aydın ve vatandaşlar katıldı.

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