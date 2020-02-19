Euro
6.58
Dolar
6.08
BIST 100
119,196.10
Altın
1,612.69
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Afganistan Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani mazbatasını aldı

Seçimlerde yüzde 50,64 oy alarak ikinci kez Afganistan Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani'ye mazbatası verildi.

Sayed Khodaiberdi Sadat   | 19.02.2020
Afganistan Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani mazbatasını aldı

Kabil

Afganistan Cumhurbaşkanı seçilen Eşref GaniAfganistan Bağımsız Seçim Komisyonunda düzenlenen törende Bağımsız Seçim Komisyonu Başkanı Hava Alem Nuristani'den mazbatasını aldı.

Burada konuşan Gani, Afganistan'da istikrarın sağlanması için her zamankinden daha fazla çalışacaklarını söyledi.

Kimsenin, Bağımsız Seçim Komisyonunun işlerine müdahale etmediğini vurgulayan Gani, hatta kendisinin de seçim sonuçlarının açıklanacağını başka birinden duyduğunu aktardı.

Gani, Afganistan halkının sorunlarını çözüme kavuşturmak için elinden geleni yapacağını kaydetti.

Seçim sonucuna tepkiler

Afganistan Seçim Komisyonu, 5 ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak Cumhurbaşkanı Gani'nin yeniden bu göreve seçildiğini duyurmasının ardından, adaylar ve siyasilerden tepkiler sürüyor.

Afganistan Cumhurbaşkanı adayları Abdullah Abdullah, Rahmatullah Nabil, Hakim Tursan ve Gülbeddin Hikmetyar seçim sonuçlarını kabul etmediklerini ve bu sonucun kanuna aykırı olduğunu belirtti.

Öte yandan eski Cumhurbaşkanı Hamid Karzai, bu seçimin Afgan halkına zorla dayatıldığını ve bu nedenle ulusal bir süreç olmadığını ifade etti.

Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Raşid Dostum ise Bağımsız Seçim Komisyonunun açıkladığı sonucu kabul etmeyeceklerini ve halkın temiz oyuna sahip çıkacağını söyledi. Dostum, cumhurbaşkanı adayı Abdullah Abdullah ile kapsayıcı bir hükümetin kurulması için çalışma yapacaklarını kaydetti.

Seçim 28 Eylül 2019'da yapılmıştı

Afganistan Seçim Komisyonu, dün, 5 ay önceki seçimlere ilişkin nihai kararını açıklayarak, Cumhurbaşkanı Gani'nin oyların yüzde 50,64'ünü alarak yeniden bu göreve seçildiğini duyurmuştu.

Komisyon, oyların yüzde 39,52'sini alan mevcut İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ın seçimlerde ikinci olduğunu bildirmişti.

Afganistan'da 20 Nisan 2019'da düzenlenmesi planlanan cumhurbaşkanı seçimi, 2 kez ertelenerek, 28 Eylül 2019'da yapılmıştı.

14 cumhurbaşkanı adayının yarıştığı seçimin ardından yapılan itirazlar nedeniyle 19 Ekim 2019'da açıklanacağı duyurulan kesin olmayan sonuçlar, 22 Aralık 2019'da açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Kum-Necef hattı stratejisi: Mezhep çatışmasından mezhep-içi ayrışmaya
İsrail’in yeni Afrika politikası BAE üzerinden yürüyor
Çin'de devrimin başladığı kentte devrimin partisi sorgulanıyor
2020 ABD Seçimleri: Cumhuriyetçi konsolidasyon, Demokratik parçalanma
Küresel ticarette koronavirüs etkileri hissediliyor

Benzer haberler

Afganistan Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani mazbatasını aldı

Afganistan Cumhurbaşkanı seçilen Eşref Gani mazbatasını aldı

Afganistan barışa bir adım daha yaklaşıyor

Afganistan cumhurbaşkanı adayı Abdullah seçim sonuçlarını kabul etmedi: Seçimi biz kazandık

Eşref Gani yeniden Afganistan Cumhurbaşkanı seçildi

Eşref Gani yeniden Afganistan Cumhurbaşkanı seçildi
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'dan Taliban'la barış için 'birlik' çağrısı

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad'dan Taliban'la barış için 'birlik' çağrısı
Hizb-i İslami lideri Hikmetyar'dan Afganistan'daki barış sürecine sabotaj uyarısı

Hizb-i İslami lideri Hikmetyar'dan Afganistan'daki barış sürecine sabotaj uyarısı