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17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü münasebetiyle depremin merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde anma töreni düzenleniyor
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Dünya

AFAD'dan Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü mesajı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), 17 Ağustos 1999'daki Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü nedeniyle mesaj paylaştı.

Yusuf Soykan Bal  | 17.08.2024 - Güncelleme : 17.08.2024
AFAD'dan Marmara Depremi'nin 25. yıl dönümü mesajı

Ankara

Başkanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Tarihimizin en büyük afetlerinden biri olan Marmara Depremi'nin üzerinden 25 yıl geçti. Acımız ilk günkü gibi taze. Ülkemizi derinden etkileyen depremlerde kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, milletimize bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

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