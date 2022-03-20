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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

AFAD, Lviv bölgesinde savaş mağdurlarına sıcak yemek ikram ediyor

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ukrayna'nın Lviv bölgesinde savaş mağdurlarına sıcak yemek ikramında bulundu.

İsa Toprak   | 20.03.2022
AFAD, Lviv bölgesinde savaş mağdurlarına sıcak yemek ikram ediyor

Ankara

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin yardım elini Ukrayna halkına ulaştıran mobil mutfak tırı, Lviv bölgesinde sıcak yemek dağıtımına başladı.

Paylaşımda sıcak yemek ikramına ilişkin görüntülere de yer verildi.

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