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Dünya

AB'nin Ukrayna'ya askeri desteği artacak

Avrupa Birliği (AB), Rusya ile savaşan Ukrayna'ya askeri desteği artırarak 3 milyar avronun üzerine çıkaracak ve Ukrayna ordusunun eğitimi için misyon kuracak.

Ömer Tuğrul Çam   | 13.10.2022
AB'nin Ukrayna'ya askeri desteği artacak

Brüksel

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, NATO Savunma Bakanları Toplantısı'na davetli olarak katılımı öncesinde gazetecilere açıklama yaptı.

AB'nin Ukrayna'ya desteği hakkında NATO ile değerlendirme yapacağını aktaran Borrell, AB'nin Ukrayna'ya yardımları konusunda şunları söyledi:

"Gelecek hafta Lüksemburg'da (AB dışişleri bakanları olarak) Ukrayna Silahlı Kuvvetlerine askeri desteğimizin yeni bir dilimini onaylayacağımız hakkında NATO üyelerini bilgilendireceğim. Böylece AB kaynaklarından askeri yardımlarımız 3 milyar avroyu aşacak."

Borrell, ayrıca AB'nin Ukraynalı askerlerin eğitimi için bir misyon kuracağını belirterek Ukrayna ihtiyaç duyduğu sürece desteğin sürmesi gerektiğini ifade etti.

Bir yandan da savaşın bitmesi için diplomatik çözümler arayacaklarını vurgulayan Borrell, Rusya'nın gerginliği tırmandırmasına karşılık vereceklerini de söyledi.

Borrell, NATO toplantısında Bosna Hersek ve Kosova'daki AB misyonları hakkında da bilgi aktaracağını dile getirdi.


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