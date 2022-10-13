Dolar
18.58
Euro
18.01
Altın
1,650.05
ETH/USDT
1,223.20
BTC/USDT
18,408.00
BIST 100
3,535.89
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, bu yıl NATO üyesi olacaklarını umut ediyor

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, bu yıl İsveç'in Finlandiya ile aynı anda NATO üyesi olacağını umut ettiğini söyledi.

Atila Altuntaş   | 13.10.2022
İsveç Dışişleri Bakanı Linde, bu yıl NATO üyesi olacaklarını umut ediyor

Stockholm

İsveç resmi haber ajansı TT'ye İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği konusunda açıklamalarda bulunan Linde, "İsveç'in 2023'ten önce Finlandiya ile aynı anda NATO'ya üye olmasını umut ediyorum." dedi.

Türkiye ile İsveç arasında devam eden NATO görüşmelerine de değinen Linde, "Türk hükümetinin bizim NATO üyeliğimize başvurumuzu Meclislerine sunması gerekiyor. Onlar Madrid'de imzaladığımız Üçlü Muhtıra uygulamasının sonuçlarını görmek istediklerini ve ana sorunun terörle mücadele olduğunu söylüyorlar ve biz de bunun üzerinde çalışıyoruz. Türkiye iade talepleri sunuyor. Biz de iadeleri kendi mevzuatımıza ve Avrupa sözleşmesine uygun olarak ele alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğinin onaylanmasını gelecek yaza kadar uzatmasının olasılık dahilinde bulunduğunu aktaran Linde, "Bu, hesaplara dahil etmek gereken bir olasılık. Bu nedenle ABD'den, İngiltere'den, İskandinav ülkelerinden ve birkaç diğer ülkeden aldığımız güvenlik garantileri çok ama çok önemli." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Finlandiya'nın NATO üyeliğine daha sıcak baktığı yönünde görüşlere de işaret eden Linde, Finlandiya'nın NATO'ya yalnız girmek istemeyeceğini, İsveç ile beraber NATO'ya aynı anda girmek isteyeceklerini ve böyle olacağına inandığını kaydetti.

Türkiye, Finlandiya ve İsveç tarafından NATO Madrid Zirvesi'nde 28 Haziran'da Üçlü Muhtıra imzalanmıştı. Muhtıra çerçevesinde kurulan Daimi Ortak Mekanizma'nın ilk toplantısı 26 Ağustos'ta Finlandiya'nın Vantaa kentinde yapılmıştı.

İsveç Adalet Bakanlığından bir heyet de 5-6 Ekim'de Ankara'da Adalet Bakanlığı yetkilileri ile toplantı gerçekleştirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Soylu: Bizim terörün dışında hiç kimseye karşı bir söz söylediğimiz yok
Zelenskiy, AKPM'de esir değişimindeki arabulucu rolü için Türkiye'ye teşekkür etti
Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin başkanlık kararnamesinin yinelenmesini kınadı
Ankara'nın başkent oluşunun 99'uncu yıl dönümü dolayısıyla Seğmen Alayı düzenlendi
Bakan Yanık: Öğrenci arkadaşlarımızın ibraz etmek suretiyle 500 liraya kadar ulaşım giderlerini biz karşılıyoruz

Benzer haberler

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, bu yıl NATO üyesi olacaklarını umut ediyor

İsveç Dışişleri Bakanı Linde, bu yıl NATO üyesi olacaklarını umut ediyor

İsveç'te hükümetin 17 Ekim Pazartesi kurulması bekleniyor

İsveç, boru hatlarındaki patlamalarla ilgili bulguları Rusya ile paylaşmayacak

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı

İsveç'te terör örgütü YPG/PKK yandaşları gösteri yaptı
İsveç Başbakanı Andersson: Erdoğan ile iyi bir diyalog gerçekleştirdik

İsveç Başbakanı Andersson: Erdoğan ile iyi bir diyalog gerçekleştirdik
İsveç'ten üçlü muhtıraya bağlılık vurgusu

İsveç'ten üçlü muhtıraya bağlılık vurgusu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet