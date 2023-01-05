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Gaziantep-Kilis kara yolunun Törenli Mahallesi yakınlarında öğrenci servisiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 öğrenci yaralandı.
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Dünya

ABD'nin Utah eyaletinde bir evde 5'i çocuk 8 kişi ölü bulundu

ABD'nin Utah eyaletinde bir evde silahla vuruldukları belirlenen 5'i çocuk 8 kişinin cesetleri bulundu.

Nuri Aydın   | 05.01.2023
ABD'nin Utah eyaletinde bir evde 5'i çocuk 8 kişi ölü bulundu

Washington

Polis, Enoch kentindeki evde yaptığı kontrol sırasında 8 kişinin cansız bedenlerini buldu.

Konuya ilişkin polis tarafından yapılan açıklamada, 5'i çocuk 8 kişinin silahla vurulmaları sonucu yaşamlarını yitirdikleri bildirildi.

Polis, bölge halkına yönelik bir tehdit ya da şüphelinin bulunmadığını ifade etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken kurbanların kimlikleriyle ilgili paylaşılmadı.

Utah Valisi Spencer Cox, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bölgedeki "anlamsız şiddetten" etkilenen herkesin yanında olduklarını vurgulayarak, "Lütfen Enoch topluluğuna dualarınızda yer verin." ifadesini kullandı.

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