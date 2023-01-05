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Gaziantep-Kilis kara yolunun Törenli Mahallesi yakınlarında öğrenci servisiyle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 11 öğrenci yaralandı.
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Dünya

İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentinde 16 yaşındaki Filistinli bir çocuğu öldürdü.

Hamdi Yıldız   | 05.01.2023
İsrail askerleri Batı Şeria'da Filistinli bir çocuğu öldürdü

İstanbul

Filistin resmi televizyon kanalının haberine göre, Filistinli Amir Ebu Zeytun (16), İşgal güçlerinin gece geç saatlerde Nablus kentine bağlı Balata mülteci kampına düzenlediği baskın sırasında açtıkları ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybetti.

Balata mülteci kampına baskın düzenleyerek bir evi kuşatma altına almak isteyen İsrail güçleri ile buna engel olmak isteyen Filistinliler arasında yaşanan silahlı çatışmada iki Filistinli de yaralandı.

İsrail ordusunun gerçek ve plastik mermiler kullandığı baskın sırasında, göz yaşartıcı gaz ve ses bombaları kullandığı belirtildi.

İsrail ordusundan gelişmelere dair henüz bir açıklama yapılmadı.

İsrail askerlerinin Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlar sırasında açtıkları ateş sonucu bu yılın başından bu yana 3'ü çocuk olmak üzere 4 Filistinli genç hayatını kaybetti.

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