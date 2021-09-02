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Dünya

ABD'nin New York kentinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

ABD'nin New York kentinde aşırı yağışların yol açtığı sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edilirken, New Jersey eyaletinin Passaic kentinde bir kişi hayatını kaybetti.

Emel Öz   | 02.09.2021
ABD'nin New York kentinde sel nedeniyle olağanüstü hal ilan edildi

Ankara

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter'dan yaptığı açıklamada, aşırı yağışlar nedeniyle New York'ta olağanüstü hal ilan edildiğini bildirdi.

Blasio, kentte etkili olan şiddetli yağmur ve sele dikkati çekerek tarihi bir hava olayı ile mücadele ettiklerini vurguladı.

Passaic Belediye Başkanı Hector Lora yaptığı açıklamada, yağışlardan etkilenen Passaic kentinde aracı sular altında kalan bir kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

New York Belediyesi Ulaşım İdaresi, metro istasyonlarının sular altında kalması nedeniyle tüm hizmetlerin askıya alındığını duyurdu.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, sel nedeniyle metronun kullanılamadığı belirtilirken, insanlardan metro ve sel bölgelerinden uzak durmaları istendi.




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