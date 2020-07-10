Euro
7.76
Dolar
6.87
BIST 100
113,247.21
Altın
1,807.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tokat’ta Sektör Buluşması Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

ABD'nin New Mexico eyaletinde Kovid-19'a karşı önlemler artırılıyor

ABD'nin New Mexico eyaletinde, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin artırıldığı bildirildi.

Zehra Ulucak   | 10.07.2020
ABD'nin New Mexico eyaletinde Kovid-19'a karşı önlemler artırılıyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

New Mexico'da yetkililer, eyaletin yanı sıra komşu Texas ve Arizona'da da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle eyalette restoranlarda sadece paket servisi verileceğini, parkların eyalet sakinleri dışındakilere kapatılacağını ve okullarda sonbaharda düzenlenmesi planlanan spor aktivitelerinin askıya alınacağını belirtti.

New Mexico Valisi Michelle Lujan Grisham, eyalette Kovid-19'a karşı alınan kapsamlı önlemleri açıklarken, yeni önlemlerin pazartesi gününden itibaren uygulamaya konulacağını bildirdi.

"Kovid-19 ile savaştayız." diyen Grisham, New Mexico'ya eyalet haricindeki plakalı araçlarla giriş yapan eyalet sakini olmayanların, 14 gün kendilerini karantinaya almaya hazırlıklı olması gerektiğini ifade etti.

New Mexico'da hafta başında, hava veya kara yolu fark etmeksizin eyalete gelen çoğu kişi için 14 gün kendini karantinaya alma zorunluluğu getirilmişti.

Diğer yandan, eyalette açık havada egzersiz yapanlardan maske takmaları istenecek.

New Mexico'da, bugüne kadar 14 bin 251 kişide Kovid-19 tespit edilirken, virüs nedeniyle 533 kişi hayatını kaybetti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya Kovid-19 salgınını kontrol etmekte zorlanıyor
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 714 bine yaklaştı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 12 milyon 404 bini geçti
Kovid-19 sonrasında saç dökülmelerinde artış görülüyor
İsrail'de bir günde 1464 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Benzer haberler

ABD'nin New Mexico eyaletinde Kovid-19'a karşı önlemler artırılıyor

ABD'nin New Mexico eyaletinde Kovid-19'a karşı önlemler artırılıyor

Çin'de 4, Güney Kore'de 45 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro yerli halk için Kovid-19 yardımını veto etti

Çin'de 9, Güney Kore'de 50 yeni Kovid-19 vakası görüldü

Çin'de 9, Güney Kore'de 50 yeni Kovid-19 vakası görüldü
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 12 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 12 milyonu aştı
Kovid-19 ülke yöneticilerini de vurdu

Kovid-19 ülke yöneticilerini de vurdu