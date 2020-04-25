Euro
7.51
Dolar
6.97
BIST 100
99,127.26
Altın
1,732.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'nin New Jersey eyaleti vaka sayısında 100 bin eşiğini geçti

ABD'de New York'tan sonra en fazla etkilenen ikinci eyalet olan New Jersey'de, vaka sayısı 100 bini geçti.

Islam Doğru   | 25.04.2020
ABD'nin New Jersey eyaleti vaka sayısında 100 bin eşiğini geçti

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından New York'tan sonra en fazla etkilenen ikinci eyalet olan New Jersey'de, vaka sayısı 100 bini geçti.

New Jersey Valisi Phillip Murphy, güncel rakamları verdiği basın toplantısında, New Jersey'de dün vaka sayısının 102 bin 106'ya, can kaybının da 5 bin 617'ye ulaştığını belirtti.

Böylelikle New Jersey, ülkede New York'tan sonra 100 bin eşiğini geçen ikinci eyalet oldu.

Vali Murphy, öte yandan eyalet genelinde hastanede yatanların sayısında azalma olduğunu belirtirken, bazı bölgelerde ise virüsün hızla yayılmaya devam ettiği uyarısında bulundu.

Murphy, "Özellikle eyaletin orta ve güney bölgelerinde, virüsün yayılmasını önlemede gerileme var, buna müsaade edemeyiz." ifadesini kullandı.

Eyalette bugün 3 bin 47 yeni vaka ve Kovid-19 bağlantılı 253 can kaybının rapor edildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin New Jersey eyaleti vaka sayısında 100 bin eşiğini geçti
Arap ülkelerinde koronavirüs kaynaklı ölümler ve vaka sayıları artıyor
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 357 kişi öldü
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Kazakistan'dan getirilen 164 vatandaş Balıkesir'deki yurtta karantinaya alındı

Benzer haberler

ABD'nin New Jersey eyaleti vaka sayısında 100 bin eşiğini geçti

ABD'nin New Jersey eyaleti vaka sayısında 100 bin eşiğini geçti

Filipinler Devlet Başkanı Duterte'den 'sıkıyönetim' uyarısı

ABD'den Kovid-19 tedavisinde kök hücre denemesine onay

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini aştı

Kovid-19 vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 600 bini aştı
Kovid-19 salgını dünya genelinde uzaktan ve sanal eğitimi zorunlu kıldı

Kovid-19 salgını dünya genelinde uzaktan ve sanal eğitimi zorunlu kıldı
Koronavirüs sonrası ekonomi savaşlarında "uzlaşma" beklentisi

Koronavirüs sonrası ekonomi savaşlarında "uzlaşma" beklentisi