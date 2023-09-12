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Dünya

ABD'nin Massachusetts ve Rhode Island eyaletlerinde şiddetli yağış sellere neden oldu

ABD'nin kuzeydoğusundaki Massachusetts ve Rhode Island eyaletlerindeki şiddetli yağışlar, bazı bölgelerde sellere neden olurken, Massachusetts'teki Leominster kentinde acil durum ilan edildi.

Aleyna Çil  | 12.09.2023 - Güncelleme : 12.09.2023
ABD'nin Massachusetts ve Rhode Island eyaletlerinde şiddetli yağış sellere neden oldu

Leominster

Leominster Belediye Başkanı Dean Mazzarella, yaptığı sosyal medya paylaşımında, kent sakinlerini, bölgeyi etkisi altına alan olumsuz hava şartları nedeniyle "mecbur kalmadıkça dışarı çıkmamaları" konusunda uyardı.

Kentteki North Nashua Nehri çevresinde ikamet edenlerin, Barrett Park Pond Barajı'nın taşma ihtimaline karşı bölgeyi "acilen tahliye etmeleri" istendi.

Şiddetli yağışlar nedeniyle Leominster kentinin yanı sıra Rhode Island eyaletinin başkenti Providence'in de büyük kısmı su altında kalırken, ev ve araçlarında mahsur kalan birçok kişinin kurtarıldığı aktarıldı.

Yetkililer, yağışlardan etkilenenlerin kurulan iki sığınağa yerleştirildiğini, bölgedeki okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Massachusetts Eyalet Valisi Maura Healey, kurtarma botları ve arama kurtarma ekiplerinin Leominster'da hazır beklediğini belirtti.

Massachusetts ve Rhode Island eyaletlerinde şiddetli yağış etkisini sürdürürken, herhangi bir can kaybı veya yaralanma bilgisi paylaşılmadı.

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