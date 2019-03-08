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Dünya

ABD'nin Kerkük meselesine müdahil olduğu iddiası

Irak'taki Haşdi Şabi komutanlarından ve Fetih Koalisyonu lideri Amiri, ABD'nin Bağdat Büyükelçiliği'nin Kerkük'ün idari meselesine açık bir şekilde müdahil olduğunu iddia etti.

İdris Okuducu   | 08.03.2019
ABD'nin Kerkük meselesine müdahil olduğu iddiası

İstanbul

Fetih Koalisyonu lideri Hadi Amiri, başkent Bağdat'ta katıldığı bir programda yaptığı konuşmada, Irak merkezi hükümeti ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) arasında tartışmalı bölge kabul edilen Kerkük meselesine ABD Büyükelçiliğinin müdahil olduğunu ileri sürdü. 

İran'a yakınlığıyla da bilinen Amiri, "Büyükelçilik Kerkük meselesini çözmek için şu veya bu taraflara çağrıda bulunuyor. Kerkük (meselesi) büyükelçiliklerdeki toplantılarda çözülmez. Sorun ancak orada yaşayan unsurlar arasındaki diyalogla çözülebilir." ifadelerini kullandı.

Amiri, "Herhangi bir büyükelçiliğin soruna müdahil olmasını kabul etmeyeceğiz." dedi.

Iraklı siyasetçi Amiri'nin iddiasına ilişkin ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinden ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Amiri'nin liderliğini yaptığı Fetih Koalisyonu, Mayıs 2018'deki genel seçimlerde Irak Meclisine, 47 milletvekili göndererek 2'nci parti olmuştu.

Kerkük meselesi

Irak Anayasasına göre Bağdat ile Erbil arasında tartışmalı bölge kabul edilen Kerkük'ün idaresi konusunda 2003 yılından bu yana çeşitli sorunlar yaşanıyor.

Son olarak terör örgütü DEAŞ'ın 2014'te Irak'ın üçte birini ele geçirmesinden sonra ordu güçlerin çekilmesiyle vilayetin kontrolü Peşmerge güçlerine geçmişti.

Irak merkezi hükümeti, tartışmalı bölgelere 3 yıl aradan sonra yeniden yerleşmek için Ekim 2017'de geniş bir askeri operasyon düzenlemiş ve Peşmerge güçleri Kerkük dahil ellerinde tuttukları bölgelerden çekilmek zorunda kalmıştı.

ABD'nin Irak'ı işgal etmesinden sonra vali ve il meclis başkanlık koltuğuna Kürt adaylar otururken, Bağdat yönetimi Ekim 2017'den sonra Kerkük Valiliğine Arap asıllı Rakan Said Cuburi'yi atamıştı.

IKBY'deki hakim iki parti, Kürdistan Demokrat Partisi ve Kürdistan Yurtseverler Birliği, Kerkük'e yeniden Kürt bir valinin seçilmesi ve il meclisinin çalışmaya başlaması için son bir aydır aydır yoğun görüşmeler gerçekleştiriyor.

Kerkük'teki Türkmen ve Araplar ise kentin valiliğine tüm etnik unsurların üzerinde uzlaşıya varacağı bir adayın seçilmesi gerektiğini belirterek, dışarından olası müdahaleleri kabul etmediklerini dile getiriyor.

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