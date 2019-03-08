Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.13
Dolar
5.46
BIST 100
101,517.30
Altın
1,294.10
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 27'ye yükseldi

Endonezya'nın Kuzey Sulawesi eyaletinin Bolaang Mongondow bölgesinde 26 Şubat'ta maden ocağında meydana gelen heyelanda ölü sayısının 27’ye çıktığı bildirildi.

Mahmut Atanur   | 08.03.2019
Endonezya'daki heyelanda ölü sayısı 27'ye yükseldi

Jakarta Raya

Yerel basında çıkan haberlere göre, Bolaang Mongondow Afet Yönetim Ajansı (BPBD) Başkanı Abdul Muin Paputungan, kaçak altın madeni ocağında oluşan heyelanda yaşamını yitirenlerin 16’dan 27’ye yükseldiğini açıkladı.

Heyelan bölgesindeki kazı çalışmalarında toprak kayması oluşması tehlikesi bulunduğunu belirten Paputungan, ekiplerin can güvenliğine karşı arama kurtarma çalışmasını sonlandırma kararı aldıklarını aktardı.

Toprak altında halen kaç kişi olduğuna ilişkin net bir rakam bulunmadığını bildiren Paputungan, yürütülen çalışmalarda toplamda 18 kişinin sağ olarak kurtulduğunu ifade etti.

Öte yandan bölgedeki çalışmalara katılan Manado Arama Kurtarma Ekibi Şefi Djefri DT Mewu ise ailelerden gelen kayıp bildirimine göre yaklaşık 16 kişinin toprak altında olduğunu düşündüklerini kaydetti.

Bolaang Mongondow’a bağlı Bakan köyünde yer alan maden sahasında meydana gelen heyelanın ocaktaki tünel destek direklerinin kırılmasından kaynaklandığı belirtilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orta Asya: Avrasya'daki fay hatlarının birleştiği nokta
Tunus siyasetinde Körfez gölgesi
Esed'in Tahran ziyareti ne anlama geliyor?
Ortadoğu: Yeni dünya düzeninin adının konulduğu, oyun bozucu coğrafya
Fas-AB ilişkilerinde yeni dönem

Benzer haberler

Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,3 büyüklüğünde deprem

Endonezya'daki Merapi yanardağında hareketlilik

Endonezya'daki heyelanda can kayıpları artıyor

Facebook'tan Endonezya'daki seçimde yabancı kaynaklı reklamlara yasak

Facebook'tan Endonezya'daki seçimde yabancı kaynaklı reklamlara yasak
Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,1 büyüklüğünde deprem
'Önlem alınmazsa 2050'de on kişiden biri işitme engelli olacak'

'Önlem alınmazsa 2050'de on kişiden biri işitme engelli olacak'