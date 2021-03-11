Euro
8.89
Dolar
7.44
BIST 100
1,577.72
Altın
1,736.59
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 13 milyon 800 bin varil arttı.

Sibel Morrow   | 11.03.2021
ABD'nin ham petrol stokları arttı

Ankara

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 13 milyon 800 bin varil (yüzde 2,8) artarak yaklaşık 498 milyon 400 bin varile yükseldiğini açıkladı.

Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 833 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise değişmeyerek 637 milyon 800 bin varil seviyesinde kaldı.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 11 milyon 900 bin varil azalarak 231 milyon 600 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 636 bin varil azalarak yaklaşık 5 milyon 655 bin varil, petrol ihracatı ise günlük ortalama 282 bin varil artarak 2 milyon 633 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi, 27 Şubat-5 Mart haftasında 894 bin varil artarak yaklaşık 10 milyon 900 bin varile yükseldi.

EIA'nın Mart 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon varil olması bekleniyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tematik denetimlerde 2 bin 71 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı
KKTC'de son 24 saatte 34 Kovid-19 vakası görüldü
New York'taki restoranların iç mekanlarında 19 Mart'tan itibaren yüzde 50 kapasite kullanılabilecek
ABD yönetimi 100 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD Libya'da Ulusal Birlik Hükümetinin güvenoyu almasından memnun

ABD, DEAŞ'ın Demokratik Kongo ve Mozambik kollarını Yabancı Terör Örgütleri Listesi'ne ekledi

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Nükleer müzakereler konusunda top İran'ın sahasında

ABD Dışişleri Bakanı Blinken: Nükleer müzakereler konusunda top İran'ın sahasında
ABD, Myanmar Genelkurmay Başkanının iki çocuğuna ve onlara ait 6 kuruluşa yaptırım getirdi

ABD, Myanmar Genelkurmay Başkanının iki çocuğuna ve onlara ait 6 kuruluşa yaptırım getirdi
ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Doğu Akdeniz'de sorunların diplomatik yollarla çözümünü desteklediklerini vurguladı

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Doğu Akdeniz'de sorunların diplomatik yollarla çözümünü desteklediklerini vurguladı