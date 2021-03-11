Euro
8.90
Dolar
7.44
BIST 100
1,578.16
Altın
1,736.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Arjantin'de 'Maradona'nın öldürüldüğü' iddiasıyla gösteri düzenlendi

Arjantin'de, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünün aydınlatılması için gösteri yapıldı.

Muhammed Emin Canik   | 11.03.2021
Arjantin'de 'Maradona'nın öldürüldüğü' iddiasıyla gösteri düzenlendi Fotoğraf: Muhammed Emin Canik/AA

Buenos Aires

Arjantin'de "Maradona'nın öldürüldüğü" iddiasıyla gösteri düzenlendi

Arjantin'de, 25 Kasım 2020'de hayatını kaybeden efsane futbolcu Diego Armando Maradona'nın ölümünün aydınlatılması için gösteri yapıldı. Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco Dikilitaşında yüzlerce kişi, "Maradona'nın öldürüldüğü" iddiasıyla bir araya geldi. Maradona'nın ölümünün aydınlatılmasını isteyen göstericiler, efsane futbolcunun ölümüne sebep olanların cezalandırılması talebinde bulundu. ( Muhammed Emin Canik - Anadolu Ajansı )


Başkent Buenos Aires'in merkezindeki Obelisco Dikilitaşında yüzlerce kişi, "Maradona'nın öldürüldüğü" iddiasıyla bir araya geldi.

Maradona'nın ölümünün aydınlatılmasını isteyen göstericiler, efsane futbolcunun ölümüne sebep olanların cezalandırılması talebinde bulundu.

Gösteriye Maradona'nın küçük oğlu Dieguito Fernando Maradona, Maradona'nın kızları Dalma ve Gianinna Maradona ile Maradona'nın eski eşi Claudia Villafane de katıldı. Yoğun ilgi nedeniyle Maradona'nın kızları ile eski eşi gösteriye devam etmeden erken ayrıldı.

Futbol tarihinin en iyi oyuncuları arasında yer alan Maradona, 25 Kasım'da Arjantin'in Buenos Aires eyaletine bağlı Tigre kentinde "kronik kalp yetmezliğine bağlı akut akciğer ödemi" nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Ölümünün ardından açılan soruşturma kapsamında, aralarında Maradona'nın beyin cerrahı Leopoldo Luque ve psikiyatristi Agustina Cosachov'un da bulunduğu 7 kişi, efsane futbolcunun ölümüne sebebiyet vermekle suçlanmıştı.

Maradona'nın ailesinin de tanık olarak dinlendiği soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Tematik denetimlerde 2 bin 71 işletme ve kişiye idari işlem uygulandı
KKTC'de son 24 saatte 34 Kovid-19 vakası görüldü
New York'taki restoranların iç mekanlarında 19 Mart'tan itibaren yüzde 50 kapasite kullanılabilecek
ABD yönetimi 100 milyon doz Johnson & Johnson aşısı alacak
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Arjantin'de 'Maradona'nın öldürüldüğü' iddiasıyla gösteri düzenlendi

Arjantin'de 'Maradona'nın öldürüldüğü' iddiasıyla gösteri düzenlendi