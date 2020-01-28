Euro
6.54
Dolar
5.94
BIST 100
119,801.60
Altın
1,571.15
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Abbas ile Heniyye ABD'nin sözde barış planına karşı koordinasyonu sürdürecek

Filistin Devlet Başkanı Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı Heniyye, ABD'nin sözde barış planına karşı koymak için aralarındaki koordinasyonun sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Safiye Karabacak   | 28.01.2020
Abbas ile Heniyye ABD'nin sözde barış planına karşı koordinasyonu sürdürecek

Gazze

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, ABD'nin İsrail-Filistin meselesine ilişkin sözde barış planına karşı koymak için aralarındaki koordinasyonun sürdürülmesi konusunda anlaştı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Hamas lideri Heniyye, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı planın ayrıntılarını açıklamasından kısa süre önce Filistin Devlet Başkanı Abbas'ı telefonla aradı.

Görüşmede Heniyye, Hamas olarak Filistin Devlet Başkanı'nın sabit tutumunun arkasında durduklarını, Filistin halkının meşru ulusal ilkelerine bağlı olduklarını ve Filistin ulusal projesini tasfiye etmeyi amaçlayan sözde "Yüzyılın Anlaşması"nı reddettiklerini belirtti.

Heniyye, tüm anlaşmazlıkları bir kenara koyma ve Filistin ulusal projesini tasfiye etme planı karşısında birlikte hareket etme çağrısında bulundu.

Filistin Devlet Başkanı Abbas da Heniyye'nin girişiminden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Filistin davasını tasfiye projesiyle mücadele etmede odak noktasının Filistin ulusal birliği olduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MbS'nin imajına yeni darbe: Bezos skandalı
AB küresel güç denkleminde yerini arıyor
Irak'ta Sadr'ın riskli siyasi manevraları
Devrimin 9. yılında Mısır: Kazanımlar, kayıplar
İZLENİM - Savaş yorgunu Trabluslular bomba sesleri arasında hayata devam ediyor

Benzer haberler

Abbas ile Heniyye ABD'nin sözde barış planına karşı koordinasyonu sürdürecek

Abbas ile Heniyye ABD'nin sözde barış planına karşı koordinasyonu sürdürecek

İsrail Meclisi'ndeki Filistinli Milletvekili Avde: Trump’ın sözde barış planı iki devletli çözümü tasfiye planıdır

ABD Başkanı Trump sözde Orta Doğu barış planını açıkladı

Hamas'tan Filistin yönetimine 'İsrail'le yapılan anlaşmalardan çekilme' çağrısı

Hamas'tan Filistin yönetimine 'İsrail'le yapılan anlaşmalardan çekilme' çağrısı
Gazzeliler ABD'nin sözde barış planını protesto etti

Gazzeliler ABD'nin sözde barış planını protesto etti
İsrail Başsavcısı Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sundu

İsrail Başsavcısı Netanyahu hakkındaki iddianameyi mahkemeye sundu