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Dünya

ABD'nin gönderdiği HIMARS füze sistemi Ukrayna'ya ulaştı

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, ABD'nin gönderdiği Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemlerinin (HIMARS) Ukrayna'ya ulaştığını duyurdu.

Dmitri Chirciu   | 23.06.2022
ABD'nin gönderdiği HIMARS füze sistemi Ukrayna'ya ulaştı Fotoğraf: Wolfgang Schwan/AA

Kiev

Reznikov, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "HIMARS sistemleri, Ukrayna'ya ulaştı. Bunun için meslektaş ve dostum olan ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e teşekkür ederim. Bu yaz Rus askerleri için sıcak olacak, bazıları için ise son olacak." ifadelerini kullandı.

ABD Başkanı Joe Biden, 1 Haziran'da Ukrayna'ya gelişmiş füze sistemlerini de içeren 700 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketini onayladığını açıklamıştı. Söz konusu paket, Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemlerini de içeriyor.

Orta menzilli güdümlü roket sistemi HIMARS’nin, Rus ordusunu savaşta önemli ölçüde yıpratabileceği ve ilerleyişini yavaşlatabileceği ifade ediliyor.

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