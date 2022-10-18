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Dünya

ABD'nin Georgia eyaletinde erken başlayan ara seçimlere katılım "rekor" düzeyde

ABD'nin Georgia Eyalet Sekreteri Brad Raffensperger, ara seçimler için yapılan erken oylamanın ilk gününde "rekor" düzeyde oy kullanıldığını ve alışılmadık kuyrukların oluştuğunu bildirdi.

Mücahit Oktay   | 18.10.2022
ABD'nin Georgia eyaletinde erken başlayan ara seçimlere katılım "rekor" düzeyde Fotoğraf: Nathan Posner/AA

New York

Raffensperger, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Georgia'da başlayan erken oylama işlemlerinde geçen yıllara oranla rekor düzeyde, yüzde 85'lik artış görüldüğünü, bazı bölgelerdeki sandıklarda seçmenlerin yarım saatten fazla kuyrukta beklemek durumunda kaldığını belirtti.

Cumhuriyetçi Eyalet Sekreteri, pazartesi günü 131 binden fazla seçmenin oy kullandığını ve bu rakamın 2018'deki seçimlerin ilk gününde ise 71 bin civarında olduğunu vurgularken seçimin ikinci gününde de "eyalet genelinde rekor katılımın devam ettiğini" kaydetti.

Toplam 7 milyondan fazla aktif seçmene sahip eyalette oy kullanma işlemlerinin bilgisini aktaran Raffensperger'in paylaştığı tablolarda, bazı noktalarda bekleme süresinin 45 dakikaya kadar çıktığı görüldü.

2020 başkanlık seçimlerinde büyük tartışmaların yaşandığı Georgia eyaletinde, ABD Başkanı Joe Biden oyların yüzde 49,52'sini, eski Başkan Donald Trump ise yüzde 49,23'ünü almıştı. İki aday arasındaki oy farkı yüzde 0,5'ten daha küçük olduğu için oyların yeniden sayılmasına karar verilmişti.

Yaklaşık 5 milyon oyun elle sayımı tamamlandıktan sonra Biden'ın 12 bin 284 oy farkıyla Trump'ı geride bıraktığı açıklanmıştı.

Yeni seçim yasası, 8 Kasım'daki ara seçimler için Georgia'da şimdiden oy kullanmayı mümkün kılarken eyaletin Demokrat ve Cumhuriyetçi adayları, ABD Senatosu, Temsilciler Meclisi ve Valilik pozisyonları gibi bir dizi görev için yarışıyor.

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