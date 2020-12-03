Euro
9.51
Dolar
7.85
BIST 100
1,327.54
Altın
1,837.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kahramanmaraş'ta bir oteldeki ihbara giden polis ekibine silahla ateş edildi, 2 polis yaralandı
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'nin eski başkanları kamera karşısında Kovid-19 aşısı olacak

ABD'nin eski başkanları, kamera karşısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya gönüllü olduklarını açıkladı.

Emel Gözellik   | 03.12.2020
ABD'nin eski başkanları kamera karşısında Kovid-19 aşısı olacak

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

CNN'deki habere göre, eski başkanlar Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton, Kovid-19'a karşı ABD Gıda ve İlaç İdaresinin (FDA) onayladığı aşıyı kamera karşısında yaptıracaklarını belirtti.

Obama, Bush ve Clinton'ın kamera karşısında aşı olarak halk arasında farkındalığı arttırmayı ve aşının güvenilir olduğunu kanıtlamayı hedeflediği ifade edildi.

Obama, SiriusXM radyo kanalında Joe Madison'a yaptığı açıklamada, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Direktörü Dr. Anthony Fauci'yle daha önceden çalıştığını ve kendisine çok güvendiğini belirtti.

Fauci'nin "güvenilir" dediği aşıyı hemen yaptıracağını ifade eden Obama, bunu televizyon ekranlarında yapacağını ya da kaydedeceğini söyledi.

Bush'un özel kalem müdürü Freddy Ford, Fauci ve Beyaz Saray Kovid-19 ile Mücadele Görev Gücünde yer alan Doktor Deborah Birx ile temasa geçtiklerini kaydederek, Bush'un kameralar önünde aşıyı olabileceğini belirtti.

Clinton’ın basın sekreteri Angel Urena de eski Başkan'ın halkı teşvik etmek için kamuoyu önünde aşı olmayı istediğini ifade etti.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
101 ülkeden 50'sinin sağlık ve iklim değişikliği planı yok
Rusya'da son 24 saatte 28 binden fazla Kovid-19 vakası görüldü
ABD'nin eski başkanları kamera karşısında Kovid-19 aşısı olacak
Dünya genelinde Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1,5 milyonu geçti
Koronavirüsü yenen belediye başkanından 'maske-mesafe' uyarısı

Benzer haberler

ABD'nin eski başkanları kamera karşısında Kovid-19 aşısı olacak

ABD'nin eski başkanları kamera karşısında Kovid-19 aşısı olacak

ABD Temsilciler Meclisi, Çinli şirketlerin hisselerini ABD borsalarından çıkarabilecek yasa tasarısını onayladı

ABD'de 6 kişi, hamile kadınları doğum için Türkiye'den ülkeye getirmekle suçlandı

ABD'nin Bağdat'taki büyükelçilik personelini azaltacağı iddiası

ABD'nin Bağdat'taki büyükelçilik personelini azaltacağı iddiası
ABD'den, Uygurların zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle Çinli şirketin pamuk ürünlerine ithalat yasağı

ABD'den, Uygurların zorla çalıştırıldığı gerekçesiyle Çinli şirketin pamuk ürünlerine ithalat yasağı
ABD Başkanı Trump: Seçim sistemimiz koordineli bir saldırı ve kuşatma altında

ABD Başkanı Trump: Seçim sistemimiz koordineli bir saldırı ve kuşatma altında