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ABD'nin doğusunda etkili olan şiddetli kar sebebiyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi

ABD'nin doğusunda şiddetli kar yağışı nedeniyle ülkenin en yoğun havalimanlarından bazılarında 3 binden fazla uçuş iptal edildi.

Saadet Firdevs Aparı   | 29.01.2022
ABD'nin doğusunda etkili olan şiddetli kar sebebiyle 3 binden fazla uçuş iptal edildi

Boston

Maine, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, Connecticut, New York, New Jersey, Delaware, Maryland ve Virginia olmak üzere 10 eyalette kar fırtınası uyarısı yapıldı.

Şiddetli kar yağışı sebebiyle bu eyaletlerdeki havalimanlarında 3 binden fazla uçak seferi iptal edildi.

Amtrak demir yolu şirketi, Boston-Washington arasındaki hizmetlerini askıya aldı veya sınırlandırdı.

Yetkililer, insanları yollardan uzak durmaları konusunda uyardı.

Kar fırtınası uyarısı altında olan Rhode Island, sabah 08.00'dan itibaren acil olmayan tüm kara yolu seyahatlerini yasakladı.

Massachusetts, eyaletler arası otoyollardan ağır kamyonları yasaklarken, Delaware üç ilçesinden ikisinde yalnızca temel personelin araç kullanmasına izin verdi.

Virginia'da yüzlerce sürücü kar fırtınası nedeniyle Interstate 95 kara yolunda mahsur kaldı.

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