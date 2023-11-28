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Kültür

ABD'li aktör De Niro, ödül törenindeki konuşmasının değiştirildiğini söyledi

Robert De Niro, eski ABD Başkanı Trump'ı eleştirdiği kısımların kendisine sorulmadan çıkarıldığını belirtti.

Zeynep Katre Oran  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
ABD'li aktör De Niro, ödül törenindeki konuşmasının değiştirildiğini söyledi

Ankara

ABD'li ünlü sinema oyuncusu Robert De Niro, bir ödül töreninde yaptığı konuşmada, eski ABD Başkanı Donald Trump'ı eleştirdiği kısımların kendisine haber verilmeden çıkarıldığını ifade etti.

BBC'nin haberine göre, De Niro, New York'ta 33'üncüsü düzenlenen Gotham Ödülleri'nde Leonardo DiCaprio ve Lily Gladstone ile başrollerini paylaştığı "Dolunay Katilleri" filmine ödül vermek üzere çıktığı sahnede, hazırladığı konuşmayı okumaya başladı.

Konuşmasını yarıda keserek "Konuşmamın başı değişmiş, kesilmiş. Bundan haberim yoktu." diyen De Niro, konuşmasında Trump'ı eleştirdiği kısımların kendisine sorulmadan çıkarıldığını belirtti.

Konuşmasının orijinal metnini telefonundan okumaya devam eden De Niro, Trump'ın "yalanlarına" atıfta bulunarak "Eski başkan görevde olduğu 4 yıl boyunca bize 30 binden fazla kez yalan söyledi ve şu anki intikam kampanyasında da hızını kesmiyor." ifadelerini kullandı.

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