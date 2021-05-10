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Dünya

ABD'nin Colorado eyaletinde doğum günü partisinde silahlı saldırı: 7 ölü

ABD basınında yer alan habere göre, Colorado Springs kentinde bir doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda şüphelinin de aralarında bulunduğu 7 kişi öldü.

Betül Yürük   | 10.05.2021
ABD'nin Colorado eyaletinde doğum günü partisinde silahlı saldırı: 7 ölü

New York

Polis, olay yerine gittiklerinde 6 kişinin ölü olduğunu, yaralılardan birinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Şüphelinin saldırıda hayatını kaybeden kurbanlardan birinin erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.

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