ABD'nin Colorado eyaletinde doğum günü partisinde silahlı saldırı: 7 ölü
ABD basınında yer alan habere göre, Colorado Springs kentinde bir doğum günü partisinde düzenlenen silahlı saldırıda şüphelinin de aralarında bulunduğu 7 kişi öldü.
New York
Polis, olay yerine gittiklerinde 6 kişinin ölü olduğunu, yaralılardan birinin ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdiğini açıkladı.
Şüphelinin saldırıda hayatını kaybeden kurbanlardan birinin erkek arkadaşı olduğu öne sürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.