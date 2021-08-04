Euro
10.05
Dolar
8.48
BIST 100
1,413.80
Altın
1,812.00
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden orman yangını tekrar büyümeye başladı

ABD'nin California eyaletinde yaklaşık 3 hafta önce çıkan ve hala söndürülemeyen orman yangını rüzgarın da etkisiyle daha geniş alana yayıldı.

Mücahit Oktay   | 04.08.2021
ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden orman yangını tekrar büyümeye başladı

New York

California'nın kuzey bölgesindeki Butte ve Plumas ilçelerinde başlayan eyaletin en büyük orman yangını 22'inci gününde şiddetli rüzgar etkisiyle tekrar alevlerini artırdı.

Çıkış nedeni henüz net olarak bilinmeyen ve son birkaç günde büyüyen yangın 274 bin dönümden fazla alanı küle çevirirken, alevlerin yalnızca yüzde 35'i kontrol altına alınabildi.

California Orman ve Yangından Koruma Departmanından (Cal Fire) yapılan açıklamada, 14 Temmuz'dan bu yana devam eden ve "Dixie" olarak adlandırılan yangının eyaletin en büyük orman yangını olduğu belirtildi.

Kuvvetli rüzgarların ve çevredeki sarp arazinin alevleri kontrol altına almayı zorlaştırdığı bildirilen açıklamada, yangının tehdit ettiği alan için tahliye kararı alındığı ve bölge sakinlerine daha güvenli olan doğu yönünde hareket etmeleri talimatı verildiği kaydedildi.

Çevre eyaletler de yangından büyük zarar gördü

Yılın en kurak sezonunda büyük yangınların çıktığı ABD'nin batı yakasında, California'nın dışında Oregon eyaleti de ülkede yaşanan en büyük orman yangınına sahne oldu.

Bootleg bölgesinde 6 Temmuz'da başlayan yangında, 413 bin dönümden fazla alan tahrip oldu. Hala devam eden yangın yüzde 84 kontrol altına alındı.

Birbirine komşu iki eyalette eş zamanlı çıkan ve hala söndürülemeyen orman yangınları nedeniyle bölgenin hava kalitesi olumsuz etkilendi.

ABD Ulusal Kurumlar Arası Yangın Merkezi, bu yılın başından beri ülke genelindeki 37 binden fazla yangında 3 milyon dönümden fazla alanın kül olduğunu bildirmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca: BioNTech aşılarımız gelmeye başladı
Türkiye'de 26 bin 822 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 122 kişi hayatını kaybetti
Tüketici dernekleri koronavirüs aşısı olmayana kısıtlama tartışmasını değerlendirdi
AB, 200 milyon doz Novovax aşısı almaya hazırlanıyor

Benzer haberler

ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden orman yangını tekrar büyümeye başladı

ABD'nin California eyaletinde 3 haftadır devam eden orman yangını tekrar büyümeye başladı

ABD Dışişleri Bakanlığı: Kimseyi Türkiye dahil belirli bir ülkeye yönlendirmedik

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Şu anda 16 uçak var, bugün gelenlerle sayı 20'ye çıktı

Bakan Pakdemirli: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı

Bakan Pakdemirli: 33 ilde 167 yangın kontrol altına alındı
ABD'de son 24 saatte 571 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

ABD'de son 24 saatte 571 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
TSK'den kara, hava ve denizden orman yangınlarıyla mücadeleye destek

TSK'den kara, hava ve denizden orman yangınlarıyla mücadeleye destek