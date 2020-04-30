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Dünya, Koronavirüs

ABD'nin Avrupa Komutanlığından Türkiye'ye teşekkür

ABD'nin Avrupa Komutanlığı, Türkiye'nin Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden ABD'ye tıbbi yardımlarını taşıyan ikinci askeri kargo uçağının Ankara'dan havalanmasının ardından teşekkür mesajı yayımladı.

Şerife Çetin   | 30.04.2020
ABD'nin Avrupa Komutanlığından Türkiye'ye teşekkür Fotoğraf: Halil Sağırkaya /AA

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'nin Avrupa Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "NATO müttefikimize teşekkür ediyoruz. Birlikte daha güçlüyüz." ifadesi kullanıldı.

Paylaşımda, Milli Savunma Bakanlığının "Cumhurbaşkanımız Sayın Erdoğan'ın talimatlarıyla hazırlanan, #COVID19 virüsüyle mücadelede kullanılacak olan ikinci grup tıbbi yardım malzemeleri ABD'ye ulaştırılmak üzere Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait uçağımızla Ankara'dan yola çıktı." mesajını içeren İngilizce twite de yer verildi.

NATO'dan "Türkiye 55 ülkeye yardım sağladı" açıklaması

Öte yandan Brüksel'deki NATO Karargahından yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'den ABD'ye tıbbi yardım taşıyan ikinci askeri uçağın hareket ettiği bildirildi.

Açıklamada, TSK'ye ait A400M tipi uçağın, NATO'nun Süratli Hava İntikali Girişimi kapsamında müttefiklerin uyguladığı tek tip uçuş kodunu (OAN) kullandığının altı çizildi.

Türkiye'nin salgının başlangıcından bu yana müttefiklere destek sağladığı vurgulanan açıklamada, "Türkiye, aralarında 15 NATO müttefiği ve 21 NATO ortağı olan 55 ülkeye yardım sağlamıştır." ifadesi yer aldı.

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