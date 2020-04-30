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Yeni tip koronavirüse yönelik tedbirlerin ardından bazı şehirlerin meydan ve caddelerindeki son durum
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Dünya

Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 48 bini aştı

Belçika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 660 artarak 48 bin 519 'a ulaştı.

Şerife Çetin   | 30.04.2020
Belçika'da Kovid-19 vaka sayısı 48 bini aştı

Brüksel


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 178 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 293 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Açıklamada, yoğun bakım ünitesindeki hasta sayısının 28 azalarak 769 olduğu bilgisi paylaşıldı.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 660 artarak 48 bin 519'a ulaştığı aktarılan açıklamada, 111 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı böylece 7 bin 594'e yükseldi. Bu kişilerin yüzde 46'sı hastanelerde, yüzde 53'ü ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

İlk normalleşme tarihi kesinleşti

Belçika'da uzmanların son gelişmeleri değerlendirilmesinin ardından, normalleşmenin ilk etabının 4 Mayıs günü başlayacağı kesinleşti.

"Korona detektifleri" olarak adlandırılan filyasyon ekibinin de aynı gün görev alması ve hastaların temas zincirindeki kişileri tespit etmeye başlaması bekleniyor.

Belçika Ulusal Demir Yolu Şirketi de maske ve dezenfektan gibi ürünlerin istasyonlarda bulunan otomat makinelerinde satışa çıkarılacağını duyurdu.

Diğer taraftan ülkede hayatını kaybeden Türk kökenli vatandaşların sayısı 39'a yükseldi.



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