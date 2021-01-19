ABD'nin 30 eyaletinde Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
ABD'nin eyaletlerinin üçte ikisinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısında artış yaşandığı bildirildi.
Ankara
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Johns Hopkins Üniversitesinin verilerine göre, ABD'nin 30 eyaletinde ve Washington'da son bir haftada Kovid-19 kaynaklı ölümlerde artış görüldü.
Hastalık Kontrol ve Koruma Merkezi (CDC) de ABD'de mart ayına kadar vakaların büyük bölümünde Kovid-19'un daha hızlı yayılan türüne rastlanabileceği uyarısında bulundu.
New York Valisi Andrew Cuomo, Kovid-19'un daha hızlı yayılan türünün görüldüğü ülkelere seyahat kısıtlamaları getirilmesini istedi.
Cuomo, bu ülkelere örnek olarak İngiltere, Güney Afrika ve Brezilya'yı gösterdi.
ABD'de Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 407 bin 216'ya yükselmişti.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı da 24 milyon 483 bin 901 olmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.