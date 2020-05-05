Euro
7.68
Dolar
7.09
BIST 100
99,431.34
Altın
1,702.06
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'li uzmanlar: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir

ABD'li uzmanlar, mutasyona uğrayanKovid-19'un genetik benzerlik gösteren SARS virüsünde meydana gelen bir değişikliği yansıttığını ve bu durumun koronavirüsün ''zayıflıyor olabileceğini'' gösterdiğini bildirdi.

Betül Yürük   | 05.05.2020
ABD'li uzmanlar: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir

New York


KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD'li uzmanlar, mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) genetik benzerlik gösteren SARS virüsünde 2013'te meydana gelen bir değişikliği yansıttığını ve bu durumun koronavirüsün ''zayıflıyor olabileceğini'' gösterdiğini bildirdi.

Arizona State Üniversitesi Biodesign Enstitüsünden Dr. Efren Lim ve ekibi, ''Journal of Virology'' dergisinde koronavirüs hakkında yeni bir çalışma yayımladı. 

Uzmanlar çalışmada, koronavirüsün nasıl yayıldığı, adapte olduğu ve mutasyona uğradığına ilişkin genetik kodunu hızlı okumak için ''yeni nesil dizileme'' adı verilen yeni bir teknoloji kullandı.

Arizona'daki koronavirüs hastalarının burnundan alınan 382 numunenin incelendiği belirtilen çalışmada, virüsün genomunun önemli bir parçasının eksik ve genetik alfabedeki 81 harfin ''tamamen'' yok olduğunun fark edildiği kaydedildi.

Dr. Lim, ''Bu mutasyonun ilginç olmasının nedeni, 2003 yılında ortaya çıkan SARS salgınında da virüsün genomunun büyük bir kısmının silinmesi.'' değerlendirmesinde bulundu.

SARS salgınının ortasında ve geç evrelerinde mutasyona uğrayan virüsün gücünü kaybettiğini vurgulayan uzmanlar, bu durumun mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüste de rastlandığını farkettiklerini kaydetti.

Bu nedenle mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüsün ''zayıflıyor olabileceğine'' dikkati çeken uzmanlar, virüsün zayıflayıp zayıflamadığını söylemek içinse çok erken olduğunun altını çizdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere Avrupa'da Kovid-19'dan en fazla ölümün gerçekleştiği ülke oldu
Trump: Çin, yeni tip koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı
Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 73 bin 285 oldu
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 315'e yükseldi
ABD'li uzmanlar: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir

Benzer haberler

Trump: Çin, yeni tip koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı

Trump: Çin, yeni tip koronavirüsü kasten ortaya çıkarmadı

Koronavirüs salgınında iyileşenlerin sayısı 73 bin 285 oldu

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 315'e yükseldi

ABD'li uzmanlar: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir

ABD'li uzmanlar: Mutasyona uğrayan koronavirüs zayıflıyor olabilir
Real Madrid'in kalecisi Courtois: Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz

Real Madrid'in kalecisi Courtois: Barcelona'nın şampiyon ilan edilmesi adil olmaz
Koronavirüsü yenen Suriyeli Muhammed immün plazma bağışçısı olacak

Koronavirüsü yenen Suriyeli Muhammed immün plazma bağışçısı olacak