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Dünya, Koronavirüs

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 315'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 236 artarak 29 bin 315'e yükseldi.

Barış Seçkin   | 05.05.2020
İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 29 bin 315'e yükseldi

Roma
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