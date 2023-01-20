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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

ABD'li senatörler Kiev'i ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kiev'de, Lindsey Graham, Richard Blumenthal ve Sheldon Whitehouse'dan oluşan ABD'li senatör heyetiyle bir araya geldi.

Davit Kachkachishvili   | 20.01.2023
ABD'li senatörler Kiev'i ziyaret etti

Kiev

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kiev'de temaslarda bulunan ABD'li senatörler Graham, Blumenthal ve Whitehouse, Zelenskiy tarafından kabul edildi.

Zelenskiy, ABD'nin Kiev Büyükelçisi Bridget A. Brink'in de yer aldığı basına kapalı görüşmede, ABD'li heyete Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili gelişmeler konusunda bilgi verdi.

Ukrayna Devlet Başkanlığı'ndaki toplantıda Zelenskiy, ülkesine verdikleri desteklerden dolayı senatörlere teşekkür etti.

ABD'nin Ukrayna'ya yeni silah yardımı paketini onayladığını hatırlatan Zelenskiy, "(Silah yardımı paketi) İhtiyacımız olan askeri teçhizat ve mühimmatı içerecek. ABD bu son derece önemli konuda liderdir." ifadelerini kullandı.

Görüşmede, Rusya'ya yönelik yaptırımların sürdürülmesi ve Ukrayna'ya askeri yardımın devam ettirilmesi gibi konular ele alındı.

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