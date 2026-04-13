ABD'li Senatör Bernie Sanders, "Gazze'deki soykırıma" dikkati çekerek, ABD'nin İsrail'e silah satışının engellenmesi amacıyla bir tasarı sunacağını ve tasarının oylanması için uğraşacağını açıkladı.

ABD'li Senatör Sanders, İsrail'e silah satışının engellenmesine yönelik tasarı sunacak

Bağımsız Vermont Senatörü Sanders, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail yönetimini ve ona destek veren ABD yönetimini hedef aldı.

Sanders, açıklamasında, "Bu hafta, İsrail ordusuna yaklaşık yarım milyar dolar değerinde bomba ve buldozer satışını engellemek için bir yasa tasarısı oylaması yapılması için zorlayacağım." ifadesini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu hedef alan ABD'li Senatör, "Gazze'de soykırım suçunu işleyen aşırılıkçı Netanyahu hükümetinin, Amerikan vergi mükelleflerinden daha fazla askeri desteğe ihtiyacı yok." değerlendirmesini yaptı.

Sanders, ocak ayında, İsrail'e yaklaşık 660 milyon dolarlık bomba satışını engellemek için ortak bir silah satışının reddedilmesi tasarısını sunmuş, Cumhuriyetçilerin çoğunlukta olduğu Senato'da tasarı kabul edilmemişti.

Özellikle Demokrat Kongre üyeleri, ABD'nin İsrail'e silah tedarikini durdurmasını ve İsrail'in askeri eylemlerine ortak olunmaması çağrısında bulunuyor.