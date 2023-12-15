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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

ABD'li senatör "Filistin sansürü" iddiaları için Meta'dan malumat istedi

ABD'li Demokrat Senatör Elizabeth Warren, Meta'nın Üst Yöneticisi (CEO) Mark Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, Filistin yanlısı paylaşımların kısıtlandığı ve sansürlendiği iddialarına ilişkin sorularına yanıt vermesini istedi.

Dildar Baykan Atalay  | 15.12.2023 - Güncelleme : 15.12.2023
ABD'li senatör "Filistin sansürü" iddiaları için Meta'dan malumat istedi Fotoğraf: Abed Rahim Khatib/AA

Ankara

The Intercept'in haberine göre Warren, Zuckerberg'e gönderdiği mektupta, 7 Ekim'den bu yana İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürecindeki içerik düzenlemeleri konusunda sorular sordu.

Mektupta Warren, "İsrail'e yönelik korkunç Hamas saldırıları, Gazze'de binlerce sivilin ve onlarca gazetecinin öldüğü bir insani felaket döneminde, sosyal medya platformlarının doğru ve meşru içerikleri sansürlememesi her zamankinden daha önemli. Özellikle dünyadaki tüm insanlar, bölgedeki gelişmeler hakkında bilgi bulmak ve paylaşmak için çevrim içi topluluklara yönelmişken." görüşünü paylaştı.

Meta'nın bazı kullanıcıların Filistin yanlısı yorumlarını bastırmaya çalıştığı ve bazı içerikleri sansürlediğine dair birçok haberin çıktığına işaret eden Warren, "Bu haberler, Meta'nın içerik düzenleme pratikleri ve ayrımcılığa karşı korumaları konusunda ciddi endişeler doğuruyor." ifadesini kullandı.

"Kullanıcılar, karakteristik özellikleri nedeniyle ayrımcılığa karşı korunmayı hak ediyor"

Warren, sosyal medya kullanıcılarının içeriklerinin neden kısıtlandığını bilme hakkı olduğuna işaret ederek "Ayrıca, kullanıcılar etnik kökenleri, dinleri ve diğer koruma altındaki karakteristik özellikleri nedeniyle ayrımcılığa karşı korunmayı hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Meta'nın savaş süresince attığı adımların nedenine ilişkin 5 Ocak 2024'e kadar malumat isteyen Warren, Zuckerberg'e şu soruları yöneltti:

"7 Ekim'den bu yana Filistin'den Arap dilinde yazılmış kaç gönderi silindi? Kaldırılan gönderiler, Filistin'den yapılan paylaşımların yüzde kaçını oluşturuyor? Meta, içeriklerin kısıtlanması konusunda kullanıcıları ne sıklıkla bilgilendirdi?"

Birçok sosyal medya kullanıcısı, 7 Ekim'in ardından Meta tarafından herhangi bir uyarı yapılmaksızın, Filistin'e destek veren paylaşımlarının kısıtlandığını bildirmişti.

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