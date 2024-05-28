Dolar
32.22
Euro
35.00
Altın
2,359.80
ETH/USDT
3,838.60
BTC/USDT
68,371.00
BIST 100
10,677.49
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

ABD'li oyuncu Jenna Ortega'dan Gazze paylaşımı

ABD'li ünlü oyuncu Jenna Ortega, sosyal medya hesabından, İsrail saldırılarının devam ettiği Gazze'ye ilişkin, "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı.

Zeynep Katre Oran  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
ABD'li oyuncu Jenna Ortega'dan Gazze paylaşımı

Ankara

Ortega, Instagram hesabından Gazze'ye ilişkin yaptığı paylaşımda, Filistinli bir ailenin fotoğrafına yer verdi.

İsrail'in zorla yerinden edilmiş sivillerin bulunduğu Gazze'nin Refah kentindeki kampa düzenlediği saldırının ardından yaptığı paylaşımda ünlü oyuncu Ortega, "Binlerce çocuk katledilirken kitleler ateşkesi tartışıyor. İnsanlık nerede?" ifadesini kullandı.

Ortega, "Çığlık 7" filminin kadrosundan ayrılmıştı

Meksikalı oyuncu Melissa Barrera'nın Filistin'e destek içerikli paylaşımları nedeniyle "Çığlık 7" filminin kadrosundan çıkarılmasının ardından oyuncu Ortega da filmin kadrosundan ayrılmıştı.

Ortega'nın, başrolünde olduğu "Wednesday" isimli dizinin 2'nci sezon çekimleri için filmden ayrıldığı doğrulanırken, yerel basında, geçmişte Filistin'e destek veren paylaşımlar yapan oyuncunun, Barrera'nın kovulmasına tepki olarak filmden ayrıldığı iddia edilmişti.

Filmin yönetmeni Christopher Landon da "yapımın artık bir kabusa döndüğünü" dile getirerek, görevinden ayrıldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Azerbaycan'ın bağımsızlığının 106. yıl dönümü Ankara'da kutlandı
Çorum ve Aksaray'da sağanak etkili oldu
Yaratıcı aktivizm çalışmaları Gazzelilerin sesini dünyaya duyurdu
Ağrı'da üç gün sürecek "Bilim Şenliği" başladı
MGK Bildirisi: PKK/KCK-PYD/YPG ve ona sağlanan destek bölgemizdeki tüm unsurlarıyla birlikte bertaraf edilecek

Benzer haberler

ABD yönetiminden Küba'daki özel sektöre yönelik kısıtlamaları gevşetme adımı

ABD yönetiminden Küba'daki özel sektöre yönelik kısıtlamaları gevşetme adımı

ABD'li oyuncu Jenna Ortega'dan Gazze paylaşımı

ABD'nin eski BM Temsilcisi Nikki Haley, İsrail'in kuzeyinde top mermisine "Bitirin onları" yazdı

ABD Dışişleri Bakanlığı: Refah'taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz

ABD Dışişleri Bakanlığı: Refah'taki trajik can kayıplarından dolayı derin üzüntü duyuyoruz
NBC: ABD'nin Gazze'de kurduğu geçici limandaki hasar nedeniyle yardımlar askıya alındı

NBC: ABD'nin Gazze'de kurduğu geçici limandaki hasar nedeniyle yardımlar askıya alındı
İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları hızla artıyor

İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokları hızla artıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet