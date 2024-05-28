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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze'de yaşananlara tepki

Formula 1'de 7 kez dünya şampiyonu olan Büyük Britanyalı pilot Lewis Hamilton, Gazze'de yaşanan insanlık dramına tepki gösterdi.

Yunus Kaymaz  | 28.05.2024 - Güncelleme : 28.05.2024
F1 pilotu Lewis Hamilton'dan Gazze'de yaşananlara tepki

İstanbul

39 yaşındaki Mercedes pilotu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yeter artık. Bu trajediyi izlemeye ve sesimizi yükseltmemeye devam edemeyiz. Başta masum çocuklar olmak üzere pek çok kişinin yaşadığı travma ve terör, dehşet verici. Çocuklar için, aileleri için ve onların yaşamları için buna bir son verilmeli." ifadelerini kullandı.

Hamilton, çadır kampında yaşayan ve İsrail saldırılarında hayatlarını kaybeden çocukların videosunu da takipçileriyle paylaştı.

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