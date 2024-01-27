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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Euro-Med: Uluslararası toplum, İsrail'in Gazze'de açlık çeken sivilleri kasten öldürmesini önlemeli

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med), uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze'de halihazırda açlıktan ölmek üzere olan sivilleri kasten öldürmesinin durdurulması yönündeki çağrıları dikkate alması gerektiğini bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Euro-Med: Uluslararası toplum, İsrail'in Gazze'de açlık çeken sivilleri kasten öldürmesini önlemeli

Cenevre

​Euro-Med'den yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Gazze ve Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerinde insani yardım malzemesi bekleyen Filistinlilere doğrudan ateş açmasının 20 kişinin ölümüne ve çok sayıda kişinin yaralanmasına neden olduğu bildirildi.

Bu korkunç suçun kınandığı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye yönelik insani yardım girişi ile dağıtımına kısıtlama getirmesinin, sivilleri aç bırakma ve terörize etme stratejisinin bir parçası olduğu kaydedildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nde neden olduğu kıtlık neticesinde Filistin halkının karşı karşıya kaldığı insani krizin, şimdiden vahim sonuçları olduğu vurgulanan açıklamada, uluslararası toplum ve kurumların, İsrail'in Gazze'de sivilleri öldürmesini durdurmaya yönelik çağrıları görmezden gelmeye devam ettiği ve bu nedenle Filistinli sivillerin ağır bedel ödediği aktarıldı.

Açıklamada, "Uluslararası toplum, İsrail'in, Gazze'de açlıktan ölmek üzere olan sivilleri kasten öldürmesinin durdurulması yönündeki çağrıları dikkate almalı." ifadesi yer aldı.

İsrail ordusunun Gazze şehri ve Gazze Şeridi'nin kuzey bölgelerindeki sivillere karşı kasıtlı olarak açlığı bir savaş silahı olarak kullandığı belirtilen açıklamada, İsrail'in bunu, yardımların bu bölgelere ulaşmasını engellemenin yanı sıra bu tür yardım almaya çalışan insanları öldürerek ve yaralayarak da gerçekleştirdiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgeye ulaşan yardımların son derece sınırlı olduğunu yinelenirken "Bu eylemler, İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki halka karşı devam eden soykırımının bir parçasıdır." ifadesi yer aldı.

Gazzeliler kıtlıkla karşı karşıya

Birleşmiş Milletler (BM), İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Açıklamada ayrıca, 939 bin kişinin ise acil durum seviyesi olarak bilinen 4. derece açlıkla karşı karşıya olduğuna işaret edilmişti.

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