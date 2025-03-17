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Dünya

AB'den Ukrayna'ya 3,5 milyar avro destek hazırlığı

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, Ukrayna'ya yaklaşık 3,5 milyar avro mali destek gönderilmesini onayladı.

Ata Ufuk Şeker  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
AB'den Ukrayna'ya 3,5 milyar avro destek hazırlığı

Brüksel

AB Konseyi, Ukrayna'ya 2027 yılına kadar 50 milyar avroluk mali destek sağlanması planı kapsamında üçüncü düzenli ödeme kararının üye ülkeler tarafından kabul edildiğini açıkladı.

Açıklamada, Ukrayna'nın yaklaşık 3,5 milyar avroluk fonu almak için gerekli koşulları ve reformları yerine getirdiği ifade edildi.

AB'nin Ukrayna'nın makro-finansal istikrarını, ekonomik toparlanmasını ve yeniden inşasını destekleyeceğine işaret edilen açıklamada, üçüncü ödemeyle birlikte ülkenin bir yıl önce yürürlüğe giren Ukrayna Fonu kapsamında yaklaşık 20 milyar avro almış olacağı kaydedildi.

Açıklamada, Ukrayna Fonu ile ülkeye 2024-2027 dönemi için hibe ve kredilerden oluşan 50 milyar avroluk istikrarlı finansman sağlanacağı anımsatıldı.

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