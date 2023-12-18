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Ekonomi

KPMG: "Topallayan" İngiliz ekonomisi şoklara karşı kırılgan

İngiliz ekonomisinin bu yıl sonu itibarıyla "topallayarak" ilerlemeye çalıştığı, 2024 yılında oluşabilecek şoklara karşı ise kırılgan bir görünüm sergilediği belirtildi.

Gökhan Kurtaran  | 18.12.2023 - Güncelleme : 18.12.2023
KPMG: "Topallayan" İngiliz ekonomisi şoklara karşı kırılgan

Londra

Uluslararası vergi ve danışmanlık hizmeti veren KPMG'den İngiliz ekonomisinin görünümüme ilişkin yapılan açıklamada, ülkenin 2024 yılında en iyi senaryonun gerçekleşmesi halinde bile ancak "mütevazı" bir ekonomik büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtildi.

Açıklamada, İngiliz ekonomisinin, küresel ekonomide yüksek faizlerin büyümeyi baskıladığı ve politika belirsizliklerinin olduğu bir dönemde “topallayarak” ilerlemeye çalıştığı kaydedildi.

İngiliz ekonomisinin bu yıl ve gelecek yıl sonunda yüzde 0,5 seviyesinde büyüme kaydetmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, büyümenin ancak 2025 yılında yüzde 1 seviyesine yükselmesinin öngörüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, küresel ekonominin ise bu yıl yüzde 2,6 seviyesinde, gelecek sene yüzde 2,2, 2025 yılında ise yüzde 2,6 seviyesinde büyüme kaydetmesinin tahmin edildiği kaydedildi.

KPMG açıklamasına göre, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) bu yıl ağustos ayından bu yana yüzde 5,25 seviyesinde sabit tuttuğu politika faizinin etkileri henüz hane halklarına tam olarak yansımadı ancak önümüzdeki dönemde vadesi dolacak konut kredisi anlaşmalarının yenilenmesi sırasında bu kesim tarafından da yüksek faizin etkileri hissedilecek.

Açıklamada, İngiltere’de işsizliğin ise bu yılın sonunda yüzde 4,1, gelecek yıl yüzde 4,7, 2025 yılında yüzde 4,9 seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü de kaydedildi.

Şirket açıklamasında değerlendirmelerine yer verilen KPMG Başekonomisti Yael Selfin, “Birleşik Krallık ekonomisi dirençli ancak büyüsünü geri kazanması gerekiyor. Önümüzdeki iki yıl boyunca, para ve maliye politikalarının ekonomik büyüme üzerinde olumsuz etki yaratması bekleniyor.” ifadelerini kullandı.

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