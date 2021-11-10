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Dünya, Koronavirüs

AB, Valneva'nın Kovid-19 aşısından alacak

Avrupa Birliği (AB), yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı ilaç firması Valneva'nın geliştirdiği potansiyel aşıdan 33 milyonu opsiyonlu olmak üzere toplam 60 milyon doz alım sağlayacak sözleşmeye onay verdi.

Ata Ufuk Şeker   | 10.11.2021
AB, Valneva'nın Kovid-19 aşısından alacak

Brüksel

AB Komisyonu, Kovid-19 aşı alım stratejisi çerçevesinde 8'inci sözleşmenin Fransız ilaç şirketi Valneva ile yapıldığını bildirdi.

Buna göre, AB ülkeleri güvenli ve etkili olduğu kanıtlandıktan sonra 2022 yılında Valneva'nın potansiyel aşısından 27 milyon doz alacak. Üye ülkeler, 2023 yılında da ilave 33 milyon doz sipariş etme opsiyonuna sahip olacak. Söz konusu aşılar yeni varyantlara karşı etkili hale getirilecek.

AB'nin Valneva ile birlikte BioNTech-Pfizer, AstraZeneca, Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac, Moderna ve Novavax ile de aşı alım sözleşmeleri bulunuyor.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), şu ana kadar AB ülkelerinde Pfizer/Biontech, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson firmalarınca üretilen aşıların kullanımına izin veriyor.

AB'deki yetişkin nüfusun yüzde 75'i Kovid-19'a karşı tam aşılı durumda bulunuyor.

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